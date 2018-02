Shaw et Danault progressent

Danault n'a toujours pas le feu vert des médecins pour des entraînements complets avec contact. Mais les séances de matin de match sont plus légères et sans contact physique, ce qui lui permet d'y participer.

Le Québécois manque à l'appel depuis le 13 janvier, quand il a été atteint à la tête par un tir du défenseur des Bruins Zdeno Chara.

Shaw s'est quant à lui exercé avant ses coéquipiers ce matin, avec des membres de l'équipe médicale du Tricolore. C'était la première fois qu'il patinait depuis qu'il s'est blessé au bas du corps, il y a près d'un mois. Lui non plus n'a pas joué depuis le 13 janvier dernier et a raté les 11 derniers matchs.

Ales Hemsky (commotion) était également de la partie avant la séance du jour. L'autre éclopé, Shea Weber (pied), n'a pas chaussé les patins ce matin, mais un relationniste du CH a assuré que c'était un congé prévu dans son calendrier de rééducation.

Le Canadien affronte les Predators de Nashville ce soir. Carey Price défendra le filet montréalais. Claude Julien ne prévoit apporter aucun changement à sa formation.