Tavares coule le Canadien en prolongation

> Le sommaire du match

Malgré un bombardement en règle de 56 tirs, le Canadien de Montréal a subi un revers crève-coeur de 5-4 aux mains des Islanders de New York au Centre Bell.

John Tavares a mis fin au duel avec son deuxième but du match à 1:51 de la période de prolongation.

C'était la troisième fois cette saison que le Canadien amassait au moins 50 tirs lors d'une rencontre. Dans pareilles circonstances, il avait perdu à Anaheim en octobre et gagné à Winnipeg au début de novembre.

C'était aussi la deuxième défaite consécutive du Tricolore en prolongation, après leur revers de samedi en tirs de barrage contre les Bruins de Boston.

«Dernièrement, on joue du bon hockey. On vient de ramasser six points sur une possibilité de huit et si on peut continuer à récolter des points comme ça, on a des chances de revenir dans la course. L'important, c'est de rester positif même si c'est une défaite frustrante ce soir», a déclaré Julien, qui considérait que le Canadien aurait mérité de récolter deux points au classement plutôt qu'un.

Comme il l'avait fait samedi en amassant 12 points contre les Rangers de New York, le trio formé d'Anthony Beauvillier, Mathew Barzal et Jordan Eberle a fait sa part de dégâts du côté des Islanders.

Barzal, un sérieux candidat au titre de recrue par excellence, a marqué un but, son 16e, et ajouté deux mentions d'aide. Beauvillier (8e) a inscrit un deuxième but en autant de visites au Centre Bell tandis que Eberle a amassé deux aides.

«C'est le meilleur trio que j'ai affronté cette année», a d'ailleurs déclaré Max Pacioretty, dont le 12e but de la saison, et son quatrième en autant de matchs, a permis au Canadien d'égaler la marque en troisième période.

Le défenseur Adam Pelech (1er) a également déjoué Carey Price, qui a fait face à 24 tirs. À sa décharge, les Islanders ont su profiter de bourdes du Canadien et ont marqué leurs quatre premiers buts à l'aide de tirs vifs et précis.

Nicolas Deslauriers (6e), Paul Byron (12e) et Jonathan Drouin (6e) ont aussi trouvé le fond du filet contre Thomas Greiss, qui a amorcé la rencontre avec une moyenne de 3,89 et un taux d'arrêts de ,882. Pacioretty a prolongé à quatre sa série de matchs avec au moins un but.

Le défenseur Jakub Jerabek a récolté deux mentions d'aide, ses deux premiers points avec le Tricolore. Alex Galchenyuk a aussi participé à deux buts.

Le Canadien reprendra le boulot mercredi pour le premier de deux matchs en trois soirs à l'étranger, contre les Bruins de Boston. Vendredi, il se rendra à Washington pour y affronter les Capitals.