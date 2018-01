Backstrom met fin au débat en prolongation

Nicklas Backstrom a joué les héros à 4:17 de la prolongation, Alex Ovechkin a récolté un but et une aide et les Capitals de Washington ont battu les Blues de St. Louis 4-3, dimanche.

Voyant un changement de possession dans le territoire des Capitals, Backstrom s'est dirigé vers l'autre zone et il a reçu une belle passe de T.J. Oshie avant de tromper la vigilance de Carter Hutton.

Brett Connolly, Ovechkin et Lars Eller ont aussi fait bouger les cordages pour les Capitals, qui ont gagné un quatrième match de suite et leurs neuf derniers à domicile. Braden Holtby a repoussé 30 rondelles.

Vladimir Tarasenko a obtenu un but et une mention d'assistance pour les Blues, qui ont perdu une deuxième partie consécutive et six de leurs sept dernières à l'étranger.

Alexander Steen a mis fin à une longue disette sans but en avantage numérique des Blues, lors de la deuxième période. Les Blues n'avaient pas trouvé le fond du filet en pareilles circonstances au cours de leurs 21 dernières supériorités numériques, soit depuis le 20 décembre, contre les Flames de Calgary.

Carl Gunnarsson a été l'autre marqueur des Blues alors que Hutton a bloqué 29 lancers.