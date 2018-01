Deslauriers gagne la coupe Molson de décembre

L'équipe a annoncé la nouvelle mardi et Deslauriers devait être honoré en soirée, avant le duel entre le Canadien et les Sharks de San Jose, au Centre Bell.

Deslauriers, qui remporte cet honneur pour la première fois de sa carrière, a été nommé première étoile à une occasion, deuxième étoile lors d'un match et troisième étoile une fois. Il a devancé ses coéquipiers Paul Byron, Byron Froese et Andrew Shaw.

En 11 matchs en décembre, l'attaquant de 26 ans a mené l'équipe avec quatre buts, à égalité avec Byron. Il a établi des sommets personnels en un mois pour les buts, les aides (3), les points (7) et le différentiel (plus-10). Il a mené tous les joueurs de la ligue avec 54 mises en échec, en plus de terminer le mois au premier rang de l'équipe et à égalité au septième échelon de la LNH pour le différentiel.

Malgré ses succès, Deslauriers a été exclu de la formation du Canadien par l'entraîneur Claude Julien le 30 décembre et l'équipe a perdu 2-0 face aux Panthers, en Floride.

Deslauriers a été acquis des Sabres de Buffalo le 4 octobre en retour du défenseur Zach Redmond.

En 12 matchs en décembre, le Canadien a marqué plus de deux buts à seulement quatre reprises. Il a compilé un dossier de 4-7-1 au cours du mois et avait inscrit seulement trois buts à ses quatre derniers matchs - quatre défaites - avant d'affronter les Sharks, mardi.