Les Hurricanes marquent quatre fois en 6:29

Noah Hanifin a récolté trois points en 6:29 et les Hurricanes de la Caroline ont battu les Predators de Nashville 4-1, jeudi.

Associated Press Nashville

Hanifin a amassé un but et deux passes avant la huitième minute de jeu du match.

Les Hurricanes ont assommé l'adversaire avec quatre buts en moins de sept minutes.

Hanifin a réussi le troisième but des visiteurs. Derek Ryan, Elias Lindholm et Victor Rask ont aussi déjoué Pekka Rinne, qui a cédé quatre fois en six tirs. Il a ensuite été remplacé par Juuse Saros, qui a fait 26 arrêts.

Kevin Fiala a riposté pour les Predators. Sur un tir frappé de P.K. Subban, la rondelle a été déviée par un bâton adverse avant de toucher Fiala, qui obtenait un point dans un neuvième match de suite. Le Suisse de 21 ans a récolté au moins un point à chacun des neuf matches des Predators en décembre, à ce point-ci.

Cam Ward a stoppé 28 tirs, aidant les Hurricanes à rebondir d'une correction de 8-1 subie mardi, à Toronto.