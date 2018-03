Le Lightning bat les Sénateurs 4-3

Brayden Point et Steven Stamkos ont touché la cible en tirs de barrage pendant que le gardien Andrei Vasilevskiy était parfait et le Lightning de Tampa Bay a vaincu les Sénateurs d'Ottawa 4-3, jeudi.

Vasilevskiy a réussi 18 arrêts avant de frustrer Tom Pyatt et Matt Duchene en fusillade. Le Lightning a ainsi retrouvé le sentier de la victoire après avoir vu sa série de victoires être freinée à sept, mardi, face aux Golden Knights de Vegas.

Alex Killorn a amassé un but et une aide, alors que Yanni Gourde et Vladislav Namestnikov ont aussi marqué en temps réglementaire pour le Lightning. Nikita Kucherov a récolté deux aides.

Derick Brassard a inscrit un but et une aide, tandis que Bobby Ryan et Cody Ceci ont aussi fait bouger les cordages pour les Sénateurs, qui ont gaspillé trois avances d'un but. Craig Anderson a stoppé 35 tirs pendant les 65 minutes de jeu.

Les Sénateurs ont signé seulement deux victoires à leurs neuf derniers matchs (2-5-2). Ils ont encaissé un deuxième revers de suite après avoir connu une série de deux victoires.