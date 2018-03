Drouin de retour, même formation à la défense

Il a du même coup annoncé que sa brigade défensive serait la même que lors du dernier match face aux Flames. C'est donc dire que Victor Mete et Joe Morrow seront laissés de côté et que Shea Weber, malgré une journée de traitements hier, sera en uniforme.

« Il ne faut pas retrancher un joueur simplement parce qu'il a des difficultés, a dit l'entraîneur avant le match. On essaie de faire la rotation avec des gars comme Mete, Morrow et Jerabek. On essaie de garder les joueurs frais et dispos s'il y a une blessure. »

Pour Drouin, il sera au centre d'un trio avec Alex Galchenyuk et Andrew Shaw. À quoi Claude Julien s'attend-il de Drouin, lui qui a perdu beaucoup de poids en raison du virus qui l'a terrassé cette semaine?

« J'attends de son trio la même chose que de tous les trios. Être productif, responsable, qu'ils jouent un bon match. Jonathan, ça fait un moment qu'il n'a pas joué (4 matchs). On va garder ses présences courtes pour commencer puis tranquillement reprendre le rythme. »

On l'a répété souvent au cours des derniers jours, le Canadien détient une fiche de 3-10-2 cette saison contre les équipes de l'Ouest. Pour Julien, c'est avant tout la responsabilité du Canadien d'inverser cette tendance.

« Il n'y a pas de match facile. Tout dépend de nous et de la façon qu'on est préparés. Ils viennent ici pour gagner. Les deux derniers matchs, même si on récolté un point, on les a perdus les deux. On doit être aussi affamés qu'eux. »

Reste qu'avec Connor McDavid et Leon Draisaitl, les Oilers ont plusieurs bons arguments offensifs, malgré leur saison pénible. Des joueurs qu'il faudra bien sûr surveiller étroitement.

« C'est important que nos cinq joueurs réalisent qui ils affrontent et gèrent bien la situation en groupe. Il faut être respectueux de notre adversaire. »

Si tout se déroule comme prévu, ce sera la première fois depuis le 2 novembre que Weber, Drouin et Carey Price joueront un match ensemble.

Par ailleurs, Artturi Lehkonen s'est exercé pendant près d'une heure avec le thérapeute Graham Rynbend. Il a fait quelques exercices légers de patinage et de maniement de rondelles, en plus de décocher quelques tirs au filet. Il a raté 12 matchs en raison d'une blessure au bas du corps.

Al Montoya s'est aussi entraîné durant une vingtaine de minutes, sans toutefois recevoir de tirs. Il se remet d'une commotion cérébrale.

Les trios pour ce soir: