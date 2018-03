Le Lightning défait l'Avalanche 5-2

Steven Stamkos a récolté un but et deux mentions d'assistance et le Lightning de Tampa Bay a signé sa 20 e victoire de la saison en l'emportant 5-2 face à l'Avalanche du Colorado, jeudi soir.

Associated Press

Stamkos, qui avait obtenu un but et deux mentions d'aide lors de ses huit matchs précédents, a enfilé son 12e but de la campagne tôt en première période. Il s'est également fait complice de Vladislav Namestnikov, qui a donné les devants 3-2 au Lightning au deuxième engagement.

Chris Kunitz, Alex Killorn et Brayden Point ont également marqué du côté du Lightning et le gardien substitut Peter Budaj a repoussé 28 rondelles lors de son cinquième match de la saison.

L'ailier gauche de l'Avalanche Gabriel Landeskog, de retour dans la formation après avoir purgé une suspension de quatre rencontres suite à son geste posé contre Matthew Tkachuk le 25 novembre, a esquivé Nikita Kucherov pour déjouer Budaj à sa première présence sur la glace, à 1:21 de la première période.

Erik Johnson a également enfilé l'aiguille pour l'Avalanche. Semyon Varlamov a bloqué 27 tirs.

Le Lightning a nivelé le pointage 1-1 lorsque Stamkos s'est échappé, seulement 25 secondes après le but de Landeskog. Killorn a profité d'un avantage numérique au début du troisième vingt et Point a scellé la victoire grâce à un but dans un filet désert, en désavantage numérique.

Varlamov a été époustouflant durant les 20 premières minutes de jeu et a effectué plusieurs arrêts-clés, dont un devant Point.