Carey Price bientôt de retour?

Le gardien du Tricolore a toutefois subi des tests hier et Claude Julien a dit s'attendre à le voir sur patins «dans les prochains jours».

«C'est encore considéré comme une blessure mineure», a assuré Julien.

«Ça n'a rien à voir avec sa blessure d'il y a deux ans, et c'est une blessure mineure. C'est tout ce que je peux dire», a-t-il ensuite assuré.

Price a disputé le match de jeudi au Minnesota, et n'a pas participé à aucun entraînement avec ses coéquipiers depuis. Compte tenu de la période d'inactivité, il y a donc lieu de croire qu'il ne jouera pas non plus jeudi. «Je ne suis pas rendu là. J'ai un match ce soir, j'ai un gardien qui mérite d'être devant le filet et on va y aller avec lui», a répondu l'entraîneur-chef du CH.

Charlie Lindgren profitera donc de l'occasion pour disputer un deuxième match de suite. Le jeune homme de 23 ans a signé son premier jeu blanc dans la LNH dimanche à Chicago.

«Je l'avais vu jouer l'an passé et au camp. Je ne dirais pas que ça m'a ouvert les yeux, a indiqué Julien. J'ai toujours senti qu'il avait le potentiel d'être un très bon gardien dans cette ligue. Chaque fois qu'on a fait appel à lui, il a fait du bon travail.»

Retour probable de Hudon

Outre Price, tous les autres joueurs en santé de l'équipe ont participé à l'exercice. Charles Hudon, qui a raté le dernier match en raison d'une blessure mineure au haut du corps, était donc de retour sur patins. Il a été exclu des premiers exercices des trios, mais a ensuite participé aux répétitions de la deuxième unité de l'avantage numérique. De son côté, Jacob De La Rose a fait des exercices supplémentaires, en compagnie du défenseur Brandon Davidson.

Malgré les apparences, Julien a refusé de confirmer le retour de Hudon ce soir. «Décision d'avant-match.»

Atteint à un genou par un tir puissant de Michal Kempny en troisième période dimanche, Phillip Danault a lui aussi patiné avec ses collègues. Dans le vestiaire, il a assuré qu'il y avait eu plus de peur que de mal.

«C'était un tir bloqué qui faisait partie de la "game", mais je le ferais à tous les matchs si ça nous fait gagner chaque fois», a expliqué Danault. Étrangement, l'attaquant a indiqué ne pas avoir conservé d'ecchymose de l'incident.

Un adversaire menaçant

Après un début de saison fracassant (fiche de 8-1-0 après neuf matchs), les Golden Knights ont quelque peu ralenti et ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs, dont celui d'hier en tirs de barrage à Toronto. Ils n'ont d'ailleurs pas tenu d'entraînement ce matin.

À ce sujet, les trois équipes en visite à Montréal cette semaine (Vegas, Minnesota, Buffalo) y seront toutes à l'occasion d'un deuxième match en 24 heures. Ce qui incite Julien à se méfier.

«Ce n'est pas facile, mais nous, on a été capables de gagner nos deux matchs cette fin de semaine, a rappelé Julien. La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de ne pas tenir ces matchs pour acquis. Cette équipe a probablement été la plus grande équipe de cols bleus du début à la fin, peu importe le pointage. Ils ont une attitude de cols bleus et c'est pourquoi ils connaissent du succès.»