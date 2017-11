Fêter ses 41 ans au hockey

Torrey Mitchell, lui, a sa réponse. «Je vais probablement m'extirper du lit avec mes deux cannes», lance à la blague l'attaquant du Canadien, croisé après l'entraînement matinal du Canadien en vue du duel contre le Wild du Minnesota.

Mitchell secoue la tête quand on lui apprend que Matt Cullen, son ancien coéquipier, célèbrera ce soir son 41e anniversaire de naissance... en pilotant le quatrième trio du Wild! Le vénérable centre en sera à un 1377e match dans la LNH.

Mitchell a côtoyé un Cullen de 36 ans en 2013, lors de la saison écourtée par le lock-out, au Minnesota. Ses souvenirs? «Je pense qu'il avait 1% de taux de gras, se remémore l'athlète de Greenfield Park. Il est en excellente forme, ce qui est évident si tu joues encore dans la LNH à cet âge-là. Il prenait soin de son corps et c'est un vrai de vrai professionnel.

«Sur la patinoire, il est très intelligent et patine encore assez bien. Il a toujours eu un bon coup de patin, et il est très vif dans les coins, croyez-le ou non. Il peut s'arrêter et repartir très rapidement malgré son âge. Il est plus rapide que ce que les gens croient», analyse Mitchell.

En 10 matchs, Cullen compte deux passes, pas encore de but, et il joue en moyenne 13 minutes par rencontre, dans ce qui sera «probablement» sa dernière saison. Natif du Minnesota, Cullen est rentré à la maison cet été en signant un contrat d'un an avec le Wild, après avoir gagné la Coupe Stanley deux années de suite avec les Penguins.

«C'est un sport de jeunes. J'ai eu la chance de connaître du succès avec de bonnes équipes. J'aborde ça comme si c'est ma dernière, on réévaluera à la fin de la saison, mais je pense que c'est ma dernière saison.»

L'increvable Jaromir Jagr, à 45 ans, est le doyen de la LNH. Cullen le suit et Zdeno Chara (40 ans) est le seul autre quadragénaire dans ce qui a été une période difficile pour les vieillards du hockey. Mark Streit (39 ans) l'a appris à la dure quand son aventure avec le Canadien a pris fin après deux matchs, tandis que Shane Doan (41 ans) et Jarome Iginla (40 ans) se sont retrouvés le bec à l'eau, même s'ils souhaitaient poursuivre leur carrière.

Pour survivre, Cullen reconnaît qu'il a dû se trouver de nouvelles missions. «Avant, j'étais un joueur de deuxième trio, d'avantage numérique. En vieillissant, tu dois t'ajuster. J'ai travaillé sur mon coup de patin pour rester dans la ligue. J'ai aussi grandi en comprenant mieux le jeu, en comprenant ce que me rend utile à une équipe. Être polyvalent m'a permis d'aider des équipes.»

Et hors glace, Cullen doit avoir changé «probablement tout». «J'ai toujours aimé l'entraînement hors glace. Mais en vieillissant, j'ai dû changer mes façons de faire. Mon corps a beaucoup changé en 20 saisons. J'ai essayé plein de choses, j'ai vu ce qui fonctionnait le mieux pour moi.

«La nutrition a aussi été un gros changement. J'ai fait plein de tests, j'ai consulté plusieurs personnes. Je ne mange plus de gluten ni de produits laitiers, ce qui a été un gros changement. J'ai grandi dans une famille de quatre enfants, je consommais beaucoup de ces produits! Mais quand tu vieillis, tu cherches toutes les façons de t'aider. Changer mon alimentation a été vraiment important. Pour certains, ça peut paraître anodin, mais quand tu vieillis, ces petites choses peuvent faire une grande différence.»

Ce soir, Cullen jouera au centre de Daniel Winnik et Tyler Ennis. Pendant ce temps, au sein du deuxième trio, on retrouve Luke Kunin, qui est né 37 jours après le premier match de Cullen dans la LNH...

Dumba sur la sellette

Alex Galchenyuk peut se consoler. Il n'est pas le seul haut choix de son année de repêchage à chercher encore de la stabilité.

Le défenseur Matt Dumba, repêché quatre rangs après Galchenyuk en 2012, a passé une partie du dernier match du Wild cloué au banc. En fait, il n'est pas retourné sur la patinoire après le but gagnant des Jets, marqué dès la première minute de la troisième période.

L'entraîneur-chef du Wild, Bruce Boudreau, admet avoir pensé à laisser Dumba de côté ce soir. «Ça m'est passé par l'esprit. Mais je me suis dit que 19 minutes au banc, c'était assez. Il semble avoir compris le message.»

Price devant le filet, Shaw en santé

Chez le Canadien, l'exercice était optionnel, donc il a été impossible d'observer les trios. Mais Claude Julien a annoncé qu'il apportait un seul changement à sa formation: Carey Price reprend sa place devant le filet.

À l'avant, Andrew Shaw sera bel et bien à son poste. Le teigneux attaquant a patiné ce matin, après avoir fait l'impasse sur l'entraînement d'hier. «J'avais un petit rhume. Je me suis reposé hier, j'ai patiné ce matin et je me sens bien, donc je suis prêt», a expliqué Shaw.

La dernière victoire du Canadien au Minnesota remonte au 20 mars 2011, un triomphe de 8-1. C'était d'ailleurs la dernière fois que le CH avait inscrit huit buts sur la route... jusqu'au match de lundi dernier à Ottawa.

À sa dernière visite ici, le Tricolore avait subi une bastonnade de 7-1.

---

La formation probable du Canadien ce soir

Lehkonen-Drouin-Byron

Pacioretty-Danault-Shaw

Hudon-Plekanec-Gallagher

Galchenyuk-McCarron-Mitchell

Mete-Weber

Alzner-Benn

Petry-Davidson

Price

---

La formation probable du Wild

Zucker-Koivu-Granlund

Niederreiter-Staal-Kunin

Foligno-Eriksson-Ek-Stewart

Winnik-Cullen-Ennis

Suter-Spurgeon

Brodin-Dumba

Olofsson-Reilly

Dubnyk