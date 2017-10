 Une 2e période prolifique permet aux Canucks de l'emporter 

Sven Baertschi a enfilé l'aiguille à deux reprises et les Cancuks de Vancouver ont connu une deuxième période prolifique leur permettant de l'emporter 4-1 face aux Red Wings de Detroit, dimanche soir.

Les Canucks ont marqué trois buts au deuxième engagement, dominant les Red Wings 18-6 au chapitre des tirs au but. Baertschi, Derek Dorsett et Jake Virtanen ont été les auteurs de ces trois buts pour les Canucks, qui affichent un rendement de 3-1 dans un voyage de cinq matchs à l'étranger.

Les Red Wings ont encaissé quatre revers consécutifs. Le Québécois Anthony Mantha a inscrit le seul but des Wings, nivelant la marque 1-1 en première période.

Les Canucks ont ouvert la marque lorsque le tir de Bo Horvat a été dévié et a filé vers Baertschi devant le filet adverse.

Mantha a marqué son but égalisateur grâce à un tir des poignets du haut cercle gauche.

Dorsett a redonné les devants aux Canucks avec son cinquième but lors des cinq derniers matchs. Horvat a repéré Dorsett devant le but et son tir a fait un bond dans les airs avant de déjouer le gardien Jimmy Howard.

Baertschi a marqué son deuxième but de la rencontre sur un tir des poignets.

Virtanen a complété la marque en sautant sur son propre rebond, suite à une passe de Daniel Sedin lors d'une descente à deux contre un.

Cette mention d'aide a marqué le 990e point dans la carrière de Daniel Sedin.