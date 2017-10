Les Bruins battent les Canucks 6-3

Patrice Bergeron a inscrit un but et trois aides à son premier match cette saison et les Bruins de Boston ont défait les Canucks de Vancouver 6-3, jeudi.

Bergeron, qui avait raté les cinq premiers matchs des Bruins alors qu'il se remettait d'une opération subie pendant la saison morte, a devancé Ken Hodge au septième rang des marqueurs dans l'histoire de Bruins avec 675 points. Le natif de L'Ancienne-Lorette disputait un 900e match en carrière dans la LNH.

Anders Bjork a réussi un doublé pour les Bruins, tandis que Brad Marchand a récolté un but et deux aides. David Pastrnak et David Krejci ont amassé chacun un but et une aide.

Les Bruins ont marqué cinq buts d'affilée après avoir accordé le premier but tôt en première période. Ils ont notamment touché la cible trois fois pendant une punition majeure au défenseur des Canucks Erik Gudbranson pour avoir plaqué Frank Vatrano par derrière.

Derek Dorsett, Bo Horvat et Thomas Vanek ont généré l'offensive des Canucks. Anders Nillson a été remplacé devant le filet par Jacob Markstrom après avoir accordé quatre buts sur 17 tirs en 10:40 de jeu. Markstrom a ensuite repoussé 16 des 18 tirs dirigés vers lui.

Anton Khudobin a stoppé 26 rondelles devant le filet des Bruins. Khudobin avait obtenu le départ à la place de Tuukka Rask, qui a subi une commotion cérébrale à l'entraînement mercredi.