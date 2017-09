 Mikko Koivu accepte une prolongation de contrat avec le Wild 

Le capitaine du Wild, qui est âgé de 34 ans, a marqué 18 buts et récolté 40 mentions d'aide en 80 rencontres la saison dernière, en plus d'afficher un sommet personnel de plus-27. Le hockeyeur de six pieds, trois pouces et 215 livres, qui est originaire de Turku, en Finlande, fut finaliste au trophée Frank J. Selke, remis annuellement à l'attaquant ayant démontré le plus de compétence défensive.

Koivu fut l'attaquant le plus utilisé par le Wild la saison dernière, avec un temps de glace moyen de 19:07.

Il est également le meneur dans l'histoire du Wild pour les matchs joués, les mentions d'assistance, les points, les tirs au but, les points en avantage numérique, les points en désavantage numérique et les matchs de plus d'un point. Il est le seul joueur de l'histoire de la concession à avoir gagné au moins 20 mises en jeu dans un match, un exploit qu'il a accompli à 11 reprises en saison régulière au cours de sa carrière.

Le frère cadet de l'ex-capitaine du Canadien Saku Koivu a été nommé le capitaine du Wild à temps plein le 20 octobre 2009. Il a été sélectionné en première ronde, sixième au total, par le Wild lors du repêchage de la LNH en 2001.