Mike Ribeiro veut retourner en réadaptation

C'est ce qu'a confirmé son agent, Bob Perno, à La Presse vendredi.

« Il y a quelqu'un, je préfère ne pas dire qui, qui a fini par le joindre au téléphone, et Mike a accepté de réintégrer le programme de la ligue pour ses problèmes de consommation, et si tout va bien, on espère qu'il pourra reprendre ses traitements le 8 septembre, c'est la date qui est visée », a expliqué l'agent en entrevue téléphonique.

Ribeiro, 37 ans, est sans contrat depuis la fin de la saison, et Bob Perno a révélé à La Presse, dans son édition de jeudi, que l'attaquant québécois, toujours aux prises avec des problèmes de consommation d'alcool, allait devoir prendre sa retraite, n'ayant toujours reçu aucune offre de contrat en vue de la prochaine saison.

Selon Perno, toutefois, il serait exagéré de prétendre que Ribeiro est en danger immédiat. « Il y a des gens qui ont mis ça un peu gros, a tenu à préciser l'agent. Je pense qu'avant tout, Mike ne répond pas à son téléphone parce qu'il veut que tout le monde le laisse tranquille. Mais là, enfin, on a une bonne nouvelle, parce qu'il a laissé savoir qu'il voulait retourner en réadaptation. Vraiment, je pense que c'est une très bonne nouvelle. L'important, cette fois, c'est qu'il garde le cap et qu'il n'abandonne pas. »

Rappelons que l'ancien joueur du Canadien avait dû conclure la dernière saison à Milwaukee, dans la Ligue américaine, après avoir été soumis au ballottage par les Predators de Nashville en février.

En 46 matchs avec les Predators la saison dernière, Ribeiro a récolté 4 buts et 21 passes.