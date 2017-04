Le club-école du Canadien se classe pour les séries

Chris Terry a marqué à deux reprises et les IceCaps de Saint-Jean ont mis fin à leur saison régulière en l'emportant 4-1 face aux Marlies de Toronto, samedi.

La troupe de Sylvain Lefebvre se classe ainsi pour les séries éliminatoires de la Ligue américaine de hockey.

Terry s'est amené seul devant le gardien Garret Sparks et il lui a glissé la rondelle entre les jambières pour donner les devants 1-0 aux IceCaps (36-30-10) tôt en première période. Il a inscrit son deuxième filet de la rencontre au deuxième vingt pour atteindre le plateau des 30 buts cette saison. Il est le premier joueur de l'histoire de la concession à réaliser pareil exploit.

Daniel Audette a récolté un but et une aide et Anthony Camara a également trouvé le fond du filet pour les IceCaps.

Charlie Lindgren a repoussé 31 tirs dans la victoire. Il a permis aux IceCaps de conserver leur avance en réalisant un arrêt spectaculaire en deuxième période, bloquant la rondelle avec le bâton de Terry, puisqu'il avait perdu le sien.

Andrew Nielsen a été le seul à répliquer du côté des Marlies (42-29-5).

Sparks a été chassé de la rencontre après avoir alloué trois buts en 12 tirs pour la formation torontoise. Kasimir Kaskisuo a par la suite bloqué 13 des 14 tirs dirigés vers lui.

Les IceCaps amorceront les séries à Saint-Jean vendredi, contre le Crunch de Syracuse. La Ligue américaine de hockey utilise un format trois de cinq dans lequel l'équipe qui a l'avantage de la glace dispute les trois derniers affrontements à son domicile.