Saku Koivu au Temple de la renommée de la FIHG

L'ex-vedette des Nordiques de Québec et de l'Avalanche du Colorado Joe Sakic, Teemu Selanne, Uwe Krupp et l'Américaine Angela Ruggiero seront également honorés, en compagnie de l'Autrichien Dieter Kalt, à titre de bâtisseur.

La cérémonie d'intronisation aura lieu le 21 mai à Cologne, en Allemagne, ville natale de Krupp.

Koivu a mené la Finlande à sa première médaille d'or au Championnat du monde, en 1995, avant de se joindre au Tricolore la saison suivante. Il sera le capitaine de la formation pendant 10 saisons. Il a remporté huit médailles au hockey international au cours de sa carrière, dont l'argent aux Jeux olympiques de 2006, aux Mondiaux de 1999, ainsi qu'à la Coupe du monde de hockey 2004.

Sakic est membre «Club triple médaille d'or», ayant remporté la coupe Stanley (en 1996 et 2001), le Championnat du monde de 1994 et les Jeux olympiques de 2002. Le Britanno-Colombien, qui est maintenant vice-président aux opérations hockey pour l'Avalanche, a remporté le trophée Conn-Smythe à titre de joueur par excellence des séries éliminatoires de la LNH en 1996, en plus d'être nommé joueur par excellence des Jeux de 2002.

En 1378 matchs de la LNH, Sakic a marqué 625 buts et s'est fait complice de 1106 autres. Il a été admis au Temple de la renommée du hockey en 2012.

Selanne est le recordman avec 43 points en six Jeux olympiques, dont ceux de 2014, à Sotchi, où il a été nommé joueur par excellence. Il a aussi été très productif dans la LNH, amassant 1457 points, dont 684 buts, en 1451 rencontres. Le «Finnish Flash» a établi des marques avec 76 buts et 132 points à sa saison recrue, avec les Jets de Winnipeg, en plus de gagner la Coupe Stanley avec les Ducks d'Anaheim, en 2007.

Krupp a disputé 14 saisons dans la LNH. Il a marqué le but gagnant en prolongation qui a permis à l'Avalanche de mettre la main sur la Coupe Stanley de 1996, devenant ainsi le premier Allemand à y voir son nom gravé. L'arrière de six pieds six a gagné une deuxième coupe, avec les Red Wings de Detroit, en 2002.

Ruggiero était la plus jeune joueuse de l'équipe américaine quand celle-ci a remporté la médaille d'or des Jeux d'hiver de 1998, les premiers à inclure le hockey féminin. Elle a également gagné quatre fois le Championnat du monde.

Kalt est un ex-joueur qui est plus tard devenu président de la Fédération autrichienne de hockey.