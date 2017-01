Les Maple Leafs ont le dessus sur les Sénateurs

McElhinney effectuait un premier départ dans l'uniforme des Maple Leafs, lui qui avait été réclamé au ballottage plus tôt cette semaine.

Tyler Bozak et Connor Brown ont également trouvé le fond du filet pour les Maple Leafs, qui ont rejoint les Sénateurs au troisième rang de la section Atlantique.

Dion Phaneuf et Kyle Turris ont répliqué pour les Sénateurs. Mike Condon a stoppé 23 rondelles dans la défaite.

Le deuxième but du match de Kadri a procuré une avance de 3-2 aux Maple Leafs, à 2:31 de la troisième période.

Quelques instants plus tard, les Sénateurs ont obtenu leur premier avantage numérique de la partie, mais McElhinney a gardé le fort pour permettre à son équipe rester en avance pour de bon.

Les Red Wings battent les Penguins

Andreas Athanasiou a donné les devants aux Red Wings pour une première fois dans le match, en troisième période, et ils ont défait les Penguins de Pittsburgh 6-3, samedi.

Quelques instants plus tard, l'entraîneur-chef des Red Wings, Jeff Blashill, a obtenu gain de cause en contestant ce qui serait devenu le but égalisateur pour les Penguins. Le but a été refusé parce que l'attaquant vedette des Penguins Evgeni Malkin a poussé Justin Abdelkader contre son gardien Jared Coreau.

Mike Green a ensuite enfilé l'aiguille en avantage numérique et Henrik Zetterberg a complété la marque dans un filet désert. Gustav Nyquist, Thomas Vanek et Frans Nielsen ont aussi touché la cible pour les Red Wings.

Kris Letang a rapidement procuré une avance de 1-0 aux Penguins, après seulement 27 secondes d'écoulées. Malkin a inscrit son 18e but de la campagne et Matt Cullen a ajouté un filet pour les champions en titre de la coupe Stanley.

Coreau a stoppé 28 lancers à son premier départ à domicile. À l'autre bout de la patinoire, Marc-André Fleury a repoussé 28 rondelles.