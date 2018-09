Vivre près de l'eau: Stockholm et Amsterdam

Voilà, j'ai fait le saut. Vous pouvez lire aujourd'hui mon premier billet. Cet été, comme tous les étés depuis plusieurs décennies, j'ai organisé ma propre «école d'été» qui combine le plaisir de voyager et la découverte de nouveaux projets qui sont une source d'inspiration pour mes propres créations. En juillet, j'ai mis le cap vers le nord de l'Europe. Deux villes près de l'eau que j'affectionne particulièrement, mais dans lesquelles je n'avais fait que de courts séjours: Stockholm et Amsterdam.

Amsterdam est environ à la latitude de Chibougamau tandis que Stockholm est à la même latitude que les monts Torngat à la frontière du Québec et du Labrador. Je pensais donc visiter des villes aux longues soirées lumineuses, sûrement froides. Mais, changements climatiques obligent, le thermomètre était plutôt au-dessus de 30 °C.

Stockholm est une ville sur l'eau ayant été construite sur 14 îles, elles-mêmes entourées de milliers d'autres. C'est impressionnant de voir les nombreux bateaux et marinas. Avec ce bel été, les gens se déplaçaient en grand nombre vers les îles où l'on retrouve de très beaux chalets en bois. C'était presque idyllique.

Un des projets que je voulais vraiment revoir était Hammarby Sjöstad, un écoquartier qui a été développé dans une ancienne zone industrielle, initialement prévue pour la candidature de Stockholm aux Jeux olympiques de 2004. Il a donc été planifié à la fin des années 90 et terminé en 2010. Il compte 8000 appartements et une population de 25 000 habitants. Le quartier longe le lac Hammarby qui est à une écluse de la mer Baltique. La plus grande partie de la rive du lac est végétalisée et accessible par une grande promenade de bois. Elle offre de belles perspectives sur l'eau et les autres rives. On y a même construit des passerelles étroites, perpendiculaires à la promenade, qui nous donnent l'impression d'avancer dans le lac. De plus, il y a une navette fluviale qui relie le quartier au centre-ville, accentuant le caractère maritime de l'endroit.

Cet été, c'était frappant de voir tous les gens utiliser ces espaces publics pour la marche, le jogging, les pique-niques, les apéros ou encore le yoga. Un véritable lieu pour le bonheur citoyen. L'espace public est soigné, il offre de nombreux jardins collectifs et des aires de jeux pour les enfants. Même au coeur du quartier, on est en contact avec l'eau. J'avais visité ce quartier, il y a 10 ans, lorsqu'on y construisait les derniers projets. Aujourd'hui, la croissance de la végétation, la diversité des commerces de proximité et le contact avec le lac en font un quartier très prisé. Il faut dire aussi qu'au coeur de chaque îlot, il y a des cours intérieures offrant de beaux espaces apaisants. Chaque unité d'habitation est traversante et dispose d'un balcon qui donne sur l'eau ou un espace vert.

La clé du succès de ce quartier: un plan d'ensemble longuement réfléchi avec des constructions à l'échelle humaine intégrant des espaces publics généreux. La ville, propriétaire des terrains, a pu s'assurer du respect du plan d'ensemble pour chacun des îlots confiés à des promoteurs. La cohérence de l'ensemble est remarquable.

Un autre quartier, Le Royal Seaport, est actuellement en construction selon les mêmes règles et des principes de développement durable les plus innovants. Il sera terminé en 2030. J'aimerais vraiment voir un tel quartier, à Montréal ou à Québec. Pourquoi pas?

La proximité de l'eau

On a tous en tête une photo d'Amsterdam avec ses canaux, ses ponts et ses maisons de brique avec leurs frontons distinctifs. Je vous en présente une autre image. Un des éléments que j'y ai appréciés est le nombre remarquable de bâtiments publics contemporains construits à proximité de l'eau. On les voit de loin. Et, placés stratégiquement, ils aident à s'orienter. Le musée du cinéma EYE est un bel exemple. Le projet est tout blanc avec une forme facilement reconnaissable. De plus, à l'intérieur du musée, on a des gradins qui permettent de voir l'eau, l'activité maritime et le centre. La terrasse du café-restaurant donne directement sur l'eau.