Découvertes autour du square Victoria

«On désire attirer des gens qui travaillent ou habitent au centre-ville et ne regardent pas vraiment autour d'eux, explique Nancy Dunton, présidente du comité activités et membre du conseil d'administration d'Héritage Montréal. En mai et juin, c'est le meilleur moment pour voir le centre-ville. Il y a de la belle lumière.»

Énormément d'immeubles, bâtis autour de l'industrie de l'imprimerie entre 1911 et 1916, ont été convertis en copropriétés, souligne-t-elle. «Les visites permettront à ceux qui y demeurent de mieux comprendre le contexte de leur construction.»

«Il y a toujours des cycles et c'est très intéressant de comprendre comment le quartier, d'abord résidentiel puis très prestigieux grâce à la proximité de l'ancien centre des affaires, est devenu industriel et commercial, précise-t-elle. Puis, après la construction d'immeubles modernistes comme la Tour de la Bourse, a suivi une période plus calme. Beaucoup a été démoli au cours de la construction du métro. La revitalisation du quartier a suivi avec la création du Quartier international.»