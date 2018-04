Les maisons vertes plus populaires que jamais

Plus besoin d'être un écolo pur et dur pour se faire construire une habitation durable. De plus en plus de constructeurs en proposent.

«On travaille fort pour créer le contexte où il devient ridicule de bâtir autrement», indique Emmanuel Cosgrove, directeur d'Écohabitation, fournisseur de services LEED Habitation au Québec depuis 2008, pour le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa).

Les subventions (pour construire une habitation Novoclimat), les mesures incitatives dans une douzaine de municipalités, les remises et les rabais (Desjardins, Assurance La Capitale) font en sorte que cela peut coûter moins cher d'acheter une habitation LEED ou Novoclimat qu'une habitation qui ne se conforme qu'aux exigences du Code de la construction, fait-il remarquer. C'est particulièrement vrai pour ceux qui accèdent à la propriété, qui ont droit, dans le cadre du programme SCHL Maison écolo, à un remboursement partiel de la prime d'assurance prêt hypothécaire.

«Les gens ne sont pas contre la vertu, précise M. Cosgrove. Ils opteront pour une meilleure maison, à un prix légèrement supérieur, quand ils peuvent profiter de plein de remises. En plus, dans le cas des habitations visant les certifications LEED et Novoclimat, plusieurs sont rassurés de savoir qu'elles sont inspectées par des tierces parties pendant la construction. C'est la beauté de ces deux programmes.»

En croissance

La croissance du marché de l'habitation durable est continue, constate Hugo Lafrance, président du comité des communications de la section québécoise du CBDCa. «L'intérêt augmente graduellement à mesure que des municipalités ont des initiatives pour encourager la construction de bâtiments durables, précise-t-il. On voit que cela génère des vagues de projets plus particulièrement LEED et Novoclimat, parce que les constructeurs doivent atteindre certains objectifs.»

Il note qu'au cours des deux ou trois dernières années, plusieurs prix Domus, décernés par l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ), ont été remis à des entreprises qui font des projets LEED.

«On ose croire que les constructeurs en prennent note. Ce n'est plus une excentricité. C'est un certain gage de qualité et de performance, à plusieurs égards.»

Selon lui, toutefois, c'est encore une minorité de la population qui demande une plus grande performance.

Au départ, c'est la perspective d'économiser en dépenses d'énergie qui mène bon nombre d'acheteurs à se tourner vers des maisons écoénergétiques comme LEED, note Mark Hutchinson, vice-président des programmes de certification de bâtiments au CBDCa.

«Une fois qu'ils ont emménagé, ils n'en parlent plus, souligne-t-il. Ils nous disent plutôt à quel point ils apprécient la qualité de l'air et le confort dans toutes les pièces de la maison.»

Plusieurs homologations

Comment s'y retrouver face à la prolifération des certifications écologiques dans le domaine résidentiel?

Les habitations durables se déclinent sur quatre thèmes: l'efficacité énergétique, la santé, l'impact environnemental et l'impact sur les changements climatiques, explique Emmanuel Cosgrove. Le dosage des différents thèmes varie selon l'homologation.

La certification Novoclimat est la porte d'entrée, dit-il. «La formation donnée est la première dose pour apprendre à mieux construire.»

Vient ensuite la certification LEED, plus globale puisqu'elle ne se préoccupe pas uniquement d'efficacité énergétique. La santé et l'impact sur les changements climatiques sont les deux principaux enjeux abordés. L'emplacement est en effet considéré, tout comme la proximité des transports collectifs, la possibilité de marcher et de faire du vélo, et l'installation de bornes électriques.

«Cela n'empêche pas d'aller plus loin, précise-t-il. Ceux qui veulent se rendre jusqu'à la consommation nette zéro, pourquoi pas?»

Les autres certifications amènent en effet beaucoup de bonnes idées, qui peuvent être adoptées par ceux qui désirent pousser leur démarche dans une direction ou une autre, fait-il remarquer. Dans plusieurs projets ambitieux, la certification LEED est en effet jumelée à une autre.

Cinq certifications vertes

Novoclimat

Relève de Transition énergétique Québec

Depuis le 31 janvier, la haute performance énergétique est redevenue la raison d'être de ce programme pour les maisons détachées, jumelées et en rangée, les plex et les immeubles jusqu'à 10 étages. Les exigences permettent des économies de 20 % sur la facture d'énergie, comparativement à une maison construite selon le Code de construction du Québec. Des inspecteurs indépendants effectuent deux ou trois visites, selon le cas, et un test d'infiltrométrie doit être réalisé pour vérifier l'étanchéité de l'habitation. Une aide financière est versée à la fois à l'acheteur et à l'entrepreneur.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

Relève des Conseils du bâtiment durable du Canada et des États-Unis

On construit les habitations LEED en se souciant de leur efficacité énergétique, de la consommation d'eau, du choix des matériaux, de la qualité de l'air intérieur. Elles atteignent le niveau bronze, argent, or ou platine selon le nombre de points récoltés. La construction est vérifiée par des inspecteurs indépendants. La quatrième mouture de cette certification est encore plus exigeante pour réduire les émissions de carbone des bâtiments, se soucier davantage de la santé des occupants et prendre en considération l'analyse du cycle de vie des matériaux.

Maison passive

Relève de l'Institut de la maison passive (PHI), en Allemagne, et du Passive House Institute US (PHIUS), aux États-Unis

Depuis le début de l'année, au Québec, deux maisons passives ont été certifiées par deux institutions différentes. La norme américaine PHIUS+ est dérivée de la norme allemande pour tenir compte du climat dans lequel sont construits les bâtiments. Toutes deux sont très rigoureuses et mettent l'accent sur l'enveloppe du bâtiment afin que les maisons consomment de 80 à 90 % moins d'énergie que les maisons traditionnelles. Celles-ci sont ultra-isolées et hyper étanches, comportent des fenêtres à triple vitrage et un système de ventilation avec récupération de chaleur très performant.

Énergie nette zéro

Relève de l'Association canadienne des constructeurs de maisons (CHBA)

Les habitations sont construites en réduisant les besoins énergétiques (isolation accrue, fenêtres à triple vitrage, utilisation d'équipement économe, etc.). Elles tirent profit des énergies renouvelables comme le soleil pour produire autant d'énergie qu'elles en consomment annuellement. Elles sont souvent dotées de panneaux solaires photovoltaïques et demeurent habituellement reliées au réseau d'Hydro (programme de mesurage net). Elles n'ont pas besoin d'être certifiées pour prouver qu'elles sont nettes zéro. Ce sont les résultats qui comptent. Pour l'instant, au Québec, un seul projet à Laval a été dûment homologué après avoir participé à un projet-pilote pancanadien.

WELL

Élaborée par l'International WELL Building Institute

La tour Humaniti Montréal, qui est en construction à l'intersection de Viger et De Bleury et qui comporte un volet résidentiel, est la première au Québec à viser une certification WELL (assortie à une certification LEED). La particularité de cette homologation, adoptée dans 32 pays? Elle amène l'équipe de concepteurs à s'élargir pour inclure des professionnels qui se préoccupent du bien-être des futurs occupants. Les conditions de travail et de vie sont optimisées pour aider les occupants à bien se sentir et à être en meilleure santé physique et mentale.