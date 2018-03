Une maison hors cadre à Mont-Tremblant

Habitat en trompe-l'oeil

Avec sa silhouette horizontale, sa façade de briques sobre et ses ouvertures en forme d'arche, la maison Gauthier d'Atelier Barda joue avec l'image traditionnelle des écuries et des haras. Cette bâtisse discrète au milieu des bois cache un intérieur oscillant entre baroque voilé et minimalisme éclairé.

Linda Biron prépare le café dans sa cuisine avec vue sur les prairies, les bois et, au loin, la montagne. Dehors, tout est blanc, comme un décor de carte postale. Dedans, seules les matières naturelles (bois, chaux et céramique) accrochent le regard. Une construction de plain-pied avec un espace de vie ouvert et un aménagement centré sur l'essentiel facilite le quotidien de Linda et de son mari Claude.

«Cinq mois après notre installation, je suis toujours aussi heureuse, confie la maîtresse des lieux. La maison est aussi pratique que belle, et voir la neige nous invite à sortir.»

Ce sont les chevaux qui ont amené l'artiste et son mari, ancien homme d'affaires, sur ce terrain proche de Mont-Tremblant. Pendant sa vie à Montréal, la famille, qui compte deux enfants, aimait s'échapper à la montagne les fins de semaine pour skier et faire des balades à cheval. Après l'achat d'un condo à Mont-Tremblant, où Claude et Linda se sont établis il y a 10 ans, et d'une écurie pour abriter leurs chevaux, ils ont profité de la retraite pour faire construire sur le terrain de celle-ci une maison où ils pourraient vivre pleinement leurs passions respectives.

Effet baroque

Alors qu'ils se préparaient à faire appel à un entrepreneur, une nièce urbaniste les a convaincus de se tourner vers la firme montréalaise Atelier Barda pour donner forme à leur idéal. Après une vie faite d'inévitables accumulations, Linda souhaitait se délester du superflu et vivre dans un intérieur minimaliste et intemporel. Au cours de la première rencontre avec les architectes, elle a emporté avec elle un livre sur l'artiste américain Robert Mangold, dont la simplicité des lignes l'inspire. L'univers hippique, qui compte parmi les références de Linda, originaire d'Angleterre, fut aussi épinglé d'emblée par le truchement des écuries et haras européens.

«Cette approche a permis d'amorcer une exploration formelle et d'envisager des possibilités qui nous correspondaient», explique Antonio Di Bacco, architecte cofondateur d'Atelier Barda. La firme montréalaise, qui privilégie une approche intuitive de ses projets, s'est lancée dans un travail de mise en scène de la future vie du couple et de ses invités en travaillant les volumes et la lumière. «Nous sommes très baroques», confie l'architecte qui a fait une partie de ses études à Rome et se plaît à utiliser des techniques oubliées dans son travail.