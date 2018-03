Point de vue majestueux à Potton

Toutes les pièces bénéficient de la vue sur l'eau afin d'assurer un dépaysement total, et l'endroit est très rassembleur, puisqu'il peut loger plus d'une douzaine de personnes.

Percée de lumière

Les revêtements de bois en cèdre et en épinette distinguent chacun des volumes et apportent beaucoup de chaleur à cette propriété contemporaine imaginée par l'architecte Eric Tremblay, de l'Atelier Boom Town. Le concept laisse toute la place à la nature, comme en témoigne l'entrée entièrement vitrée. Le scintillement de l'eau et la végétation créent un décor vivant qui change constamment. Entrepreneur général: Construction Réal Messier; ingénieur de la structure: Geniex; portes et fenêtres: Reynaers.

Un terrain d'exception

Les propriétaires ont longtemps cherché un endroit adéquat pour construire au bord de l'eau. «Il y a beaucoup de terrains à vendre, mais ils ne sont pas toujours assez grands ou ils sont déjà occupés par une construction. Celui-ci peut contenir trois chalets et offre un accès direct au lac, où l'on se baigne facilement», souligne l'architecte. La complexité de l'aménagement imposait de libérer un accès pour les pompiers. Celui-ci est donc bâti sur deux niveaux: le premier côté rue, sur un terrain plat, et le second épousant le dénivelé.

Jeu d'équilibre

Les volumes, les avancées, les différents niveaux et les revêtements contrastants confèrent une dynamique et un style distinctif à cette maison contemporaine, loin des modèles au look stérile. «Elle est composée d'un grand volume central vertical sur lequel viennent se raccrocher deux volumes de chaque côté. Ça brise la volumétrie et c'est moins imposant», dit Eric Tremblay.

Plafond vertigineux

Du haut des marches en pénétrant dans la maison, on aperçoit la salle à manger qui s'organise autour d'une immense table réalisée par le propriétaire. «Il a fabriqué tout le mobilier en bois de la maison. C'est son hobby», poursuit l'architecte. Le lustre est aussi une création du propriétaire. «Il a acheté trois lumières DEL qu'il a assemblées dans un cadre en acier. L'ensemble est original, bien que composé à partir d'éléments très conventionnels.»

Nuances de blancs

L'architecte a travaillé avec les textures et il a habillé les murs de la partie centrale de planches de pin d'un blanc plus chaud que celui du gypse. «Le béton, le verre et le quartz composent l'essentiel des matériaux. Il y a peu de bois, juste assez pour apporter de la chaleur, mais l'ensemble est très épuré. Nous avons apporté un soin particulier aux rambardes de verre, qui ne comprennent ni quincaillerie ni main courante afin de maximiser la vue». Escalier: Les Escaliers Rive-Sud; chaises: Déco Découverte; armoires de cuisine: IKEA; comptoirs en quartz: Ciot.

Dedans-dehors

Une large porte pliante à la base du mur-rideau permet d'agrandir la salle à manger et de recevoir de très grandes tablées aux beaux jours. «On a fait un plateau pour asseoir le rez-de-jardin, car il y a un dénivelé imposant. C'était important d'avoir des espaces extérieurs connectés avec le chalet et le terrain», dit l'architecte. La symétrie entre l'intérieur et l'extérieur forme une belle perspective.

Confort optimal

Rien ne laisse place au superflu dans cet intérieur, le principe étant d'aller à l'essentiel pour donner la vedette au paysage. En revanche, le confort est indispensable. Un canapé d'angle (IKEA) et un foyer au bois (Valcourt) invitent assurément à la détente. Là aussi, la table a été conçue par le propriétaire.

Ambiance monacale

La simplicité est de mise dans toutes les chambres, y compris la principale, qui jouit d'une vaste terrasse. Rien ne laisse apparaître le garde-corps vitré, dénué de quincaillerie, à l'instar de celui de l'escalier. «C'était un facteur primordial du projet afin d'avoir le moins d'interférence possible avec le lac», précise Eric Tremblay.

Rêve d'enfants

Un dortoir s'ajoute aux quatre chambres de la résidence et la capacité de couchage peut aller jusqu'à 16 personnes. Quand les propriétaires l'ont fait construire, ils souhaitaient profiter de la maison, mais aussi la louer. Plusieurs familles peuvent se retrouver ici, et c'est très festif pour les enfants d'être tous regroupés dans ce même espace pour dormir.

Une touche de marbre

Le plancher de béton radiant dans toute la maison maximise le confort, notamment dans les salles de bains. La douche de celle-ci est revêtue de mosaïque de marbre (Ciot), dont la noblesse fait écho à celle de tous les matériaux qui habitent la demeure. Meuble-lavabo: IKEA; comptoir en quartz: Ciot; robinetterie Rubi et céramique Ramacieri Soligo.