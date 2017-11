Un refuge dans la forêt

Perspectives

La firme d'architecture montréalaise a respecté le souhait des propriétaires de suivre l'«architecture» des lieux en jouant avec les proportions et le verre pour apporter une touche contemporaine à l'habitat. À l'arrivée, le chalet de 1464 pi2, construit avec un budget de 300 000 $, est un havre de paix baigné de lumière où les hôtes vivent en lien étroit avec la nature. Ce budget a pu être maintenu grâce, notamment, à une préfabrication de certains éléments en usine et à l'utilisation de tôles d'acier ondulé pour les façades. Une astuce qui a également permis de raccourcir la durée du chantier et de réduire son impact sur l'environnement.

Des ouvertures vitrées, choisies en fonction du paysage et de l'ensoleillement, forment des tableaux qui évoluent au fil de la journée et des saisons. Pour profiter du plus beau point de vue de la maison et renforcer la proximité avec la nature, une gigantesque baie vitrée a été choisie pour un des côtés du salon. Les montants verticaux noirs de celle-ci soulignent la hauteur peu commune du rez-de-chaussée (25 pi) qui a pu être conservée grâce à un étage réduit au-dessus de la cuisine. «Pour garder l'idée du chalet, nous avons préféré un dortoir à des chambres pour loger nos enfants et nos invités», explique Jean-François. «Nous y avons posé des cloisons basses pour offrir une certaine intimité», termine l'architecte. L'espace bénéficie de l'abondante lumière du rez-de-chaussée grâce à des ouvertures de la taille d'une fenêtre dans la chambre du couple et la salle de bains.

S'en tenir au minimum

Pour sa conception et sa construction, le maître-mot de ce chalet a été la simplicité. «C'est cette idée qui a guidé l'articulation des lieux, résume Robert Lavoie. Un plan rigoureux a permis de concentrer les fonctions et de dégager de l'espace de vie», poursuit-il. Dès l'entrée, en bas de l'escalier menant au dortoir, une sorte de cube de service permet ainsi de cacher l'équipement ménager et de rassembler tout le nécessaire pour des activités au grand air. Un seul revêtement, le béton poli, avec système de chauffage intégré, a par ailleurs été choisi pour le rez-de-chaussée. En plus d'offrir une chaleur uniforme, la surface emmagasine celle-ci la journée et la redistribue la nuit. Six mois après leur installation, Diane et Jean-François savourent les fins de semaine dans la maison où ils songent à s'établir une fois la retraite venue. «Nous y sommes en immersion avec la nature. Chaque changement de temps ou de saison nous fait vivre des émotions différentes», se réjouissent-ils.