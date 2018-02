Le harcèlement répandu à Hollywood

L'affaire Harvey Weinstein ne semble être que la pointe de l'iceberg en ce qui concerne le harcèlement et les agressions sexuelles à Hollywood.

Un sondage mené par le quotidien USA Today et par des groupes de pression américains révèle que pas moins de 94 % des femmes qui travaillent dans l'industrie du cinéma ont été harcelées ou agressées dans le cadre de leur travail.

Parmi les 850 répondantes à ce sondage mené en ligne en décembre et janvier derniers, 87 % affirment avoir essuyé des commentaires, blagues ou gestes déplacés ; 69 % disent avoir été touchées de manière sensuelle et 39 %, avoir reçu des photographies non sollicitées de nature sexuelle.

Pis encore, 21 % des répondantes indiquent avoir été forcées d'accomplir un acte sexuel et 10 % se sont fait demander de se dénuder lors d'une audition.

Seule une femme sur quatre s'est plainte d'un comportement déplacé dont elle a été victime.

Des chiffres qui choquent.

- La Presse, d'après USA Today