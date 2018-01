Les 20 films que nous attendons

La BolducLa turlute reviendra-t-elle à la mode au Québec grâce à ce film? La Bolduc est un drame biographique dans lequel on retrace la vie et la carrière de Mary Travers, dite La Bolduc. En plein coeur de la crise des années 20 et 30, cette mère de famille pauvre a sorti les siens de la misère en devenant une chanteuse folklorique à succès. Dans ce long métrage réalisé par François Bouvier (Paul à Québec), Debbie Lynch-White, qui interprète la première «chansonnière» du Québec, est entourée d'une imposante distribution, de laquelle font notamment partie Émile Proulx-Cloutier, Rose-Marie Perreault, Bianca Gervais, Mylène Mackay, Yan England et Serge Postigo.

Sortie: printemps

Dans la brumeAprès avoir réalisé quelques épisodes de la série Versailles, grâce à laquelle il a pu établir sa bonne réputation en France, le cinéaste québécois Daniel Roby (Louis Cyr, l'homme le plus fort du monde) a tourné là-bas Dans la brume, un film de science-fiction dont les têtes d'affiche sont Romain Duris et Olga Kurylenko. Le titre évoque une étrange brume toxique qui s'abat sur Paris, forçant les habitants à se réfugier sur les toits ou dans les derniers étages des immeubles en attendant les secours. Les communications étant toutes coupées et l'aide tardant à venir, certains survivants se risquent à retourner dans la brume. Ce long métrage sortira au mois d'avril dans l'Hexagone, mais plus tard chez nous.

Date de sortie indéterminée

The Death and Life of John F. DonovanOn l'a espéré en 2017, mais le premier film anglophone de Xavier Dolan n'a pu être prêt à temps pour être lancé au festival de Toronto, comme le suggérait le plan initial. Au moment d'écrire ces lignes, on ignore toujours quelle sera la stratégie de lancement de ce film ambitieux, qui met en valeur une distribution prestigieuse dans laquelle on compte de nombreuses vedettes (Kit Harington, Jessica Chastain, Susan Sarandon, Natalie Portman et bien d'autres). Rappelons que le récit est construit autour de John F. Donovan, un acteur révélé grâce à une série populaire à la télé, dont la carrière risque d'être compromise par les révélations d'un magazine à potins. Deux ans après une expérience personnelle difficilement vécue avec Juste la fin du monde, Xavier Dolan acceptera-t-il de retourner au Festival de Cannes? À suivre.

Date de sortie indéterminée

First ManAprès le triomphe de La La Land, Ryan Gosling et le cinéaste Damien Chazelle, lauréat de l'Oscar de la meilleure réalisation l'an dernier, refont équipe, cette fois pour un film de style complètement différent. Portant à l'écran un scénario que Josh Singet (Spotlight, The Post) a tiré d'un livre écrit par James R. Hansen, First Man est un drame biographique relatant la vie de l'astronaute Neil Armstrong, depuis 1961 jusqu'à la fameuse mission Apollo 11 de 1969, qui fera de lui le premier homme à marcher sur la Lune. Claire Foy, révélée grâce à la série The Crown, Jason Clarke et Kyle Chandler font aussi partie de la distribution.

Sortie: 12 octobre