Star Wars - The Last Jedi: où en sont nos héros?

Rey

On ne sait toujours pas qui sont les parents de la jeune femme qui a grandi sur Jaaku, mais comme elle l'a démontré lors de son combat contre Kylo Ren, la Force est très grande chez elle. Rey espère apprendre à la maîtriser grâce aux enseignements du dernier des Jedi, Luke Skywalker.

Kylo Ren

Fils de Leia Organa et d'Han Solo et ancien élève de Luke, Ben est devenu Kylo quand il a été séduit par le côté obscur de la Force. Depuis, il obéit aux ordres du leader suprême Snoke, voue un culte à son grand-père Darth Vader et a tué son père.

Finn

Cet ancien Stormtrooper n'en pouvait plus d'être un soldat sans âme de la First Order, le regroupement né des cendres de l'Empire galactique. Il s'est échappé avec l'aide d'un membre de la Résistance, Poe Dameron, et s'est joint à leur cause. Un affrontement contre Kylo Ren l'a plongé dans le coma.

Poe Dameron

Les parents de Poe Dameron se sont battus au sein de l'Alliance rebelle et ont donné naissance à leur fils sur Yavin 4, planète où se trouvait l'ancien quartier général des leurs. As pilote, il est un membre important de la Résistance et a toute la confiance de la générale Leia Organa.

Luke Skywalker

Après avoir vaincu l'empereur Palpatine grâce à l'intervention de son père Darth Vader, Luke a tenté de former une nouvelle génération de Jedi. Son neveu, Ben, est passé du côté obscur de la Force et devant cet échec, Luke s'est exilé.

Leia Organa

Leia et Han se sont revus après plusieurs années, peu avant la mort de ce dernier. On peut présumer que leur couple a éclaté lorsque leur fils est passé du côté obscur. Même si son frère Luke l'a aussi abandonnée, la générale n'a jamais cessé de se battre contre les forces du mal.