Jigsaw prend la tête du box-office nord-américain

Le long métrage de Michael et Peter Spierig est une sorte de Saw 8, dont l'intrigue reprend tous les rouages qui ont marqué les sept films Saw, portés par le machiavélisme de son «tueur au puzzle» surnommé Jigsaw. Le film a généré 16,2 millions de dollars de recettes ce week-end dans les cinémas des États-Unis et du Canada.

En perdant une place, donc, le Boo 2! signé Tyler Perry, qui est aussi l'acteur principal, le scénariste et le producteur du film, encaisse 10 millions pour sa deuxième semaine à l'affiche, avec un total de 35,5 millions cumulés.

Le thriller de science-fiction Geostorm descend également d'un rang mais reste sur le podium, avec 5,6 millions glanés ce week-end et 13,7 millions en deux semaines.

Happy Birthdead, encore un autre film d'épouvante, finit quatrième avec 5,1 millions empochés pour sa troisième semaine sur grand écran (48,3 millions depuis la sortie).

Cinquième, Blade Runner 2049, la suite du film culte de Ridley Scott avec Harrison Ford et Ryan Gosling, voit fondre ses rentrées d'argent: 3,9 millions entre vendredi et dimanche, pour 81,3 millions en quatre semaines.

La suite du top 10:

6 - Thank You for your Service: 3,7 millions pour sa sortie

7 - Only the Brave, 3,4 millions (11,9 en deux semaines)

8 - The Foreigner, avec Jackie Chan et Pierce Brosnan, 3,2 millions (28,8 millions, deuxième semaine)

9 - Suburbicon, film de George Clooney avec Matt Damon et Julianne Moore: 2,8 millions pour sa sortie

10 - It, adapté du livre de Stephen King: 2,4 millions pour sa huitième semaine (323,7 millions)