Kevin Smith donne toutes ses redevances à Women in Film

Dans la foulée de l'affaire Harvey Weinstein, le cinéaste Kevin Smith, dont le tout premier film, Clerks, avait été produit par le bonze déchu en 1994, a annoncé qu'il donnait toutes les redevances de ses films produits chez Miramax et The Weinstein Co. à l'association Women in Film, dont la mission est de mettre en valeur les créatrices afin d'atteindre un meilleur équilibre dans l'industrie.