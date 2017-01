Cinquante millions à Disney pour la mort de Carrie Fisher ?

Chantal Guy

Lorsqu'il s'agit de franchises aussi lucratives et complexes que l'est la saga Star Wars, les studios ne veulent courir aucun risque. Ainsi, le site Business Insider a révélé que Disney pourrait recevoir une somme de 50 millions à la suite de la mort de l'actrice Carrie Fisher, qui reprenait son célèbre rôle de Leia Organa dans la nouvelle trilogie qui a commencé avec The Force Awakens.