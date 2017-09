mother!: l'allégorie cauchemardesque d'Aronofsky

(TORONTO) Une grande maison de campagne victorienne, située au milieu de nulle part. Là vit un couple formé d'une jeune femme (Jennifer Lawrence) et d'un célèbre poète (Javier Bardem), en panne d'inspiration depuis trop longtemps. Un couple plus mûr (Ed Harris et Michelle Pfeiffer), inconnu, se présente à la porte. L'artiste invite ces deux individus à rester le temps qu'ils voudront, flatté par l'admiration qu'on lui voue.