Piers Handling tirera sa révérence l'an prochain

Après 36 ans au sein de l'organisation du TIFF, dont 23 à titre de directeur, Piers Handling a pris le milieu du cinéma un peu par surprise, quelques jours à peine avant la tenue du festival, en annonçant qu'il n'occuperait plus ses fonctions à la fin de l'année prochaine.

Sous la gouverne de cet homme discret et de grande culture, l'événement torontois, connu sous le nom de Festival of Festivals au début, a pris une envergure internationale telle qu'il est, dans les faits, le deuxième festival de cinéma en importance au monde depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, sinon plus.

«J'ai accompli ce que j'ai voulu accomplir quand je me suis joint à cette organisation, a déclaré M. Handling au Toronto Star. Le temps est maintenant venu de passer le témoin.»