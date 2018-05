Cannes: le juré Denis Villeneuve a soif d'audace

(CANNES) Au cours des prochains jours, Denis Villeneuve verra les 21 films en lice pour la Palme d'or en compagnie de la présidente Cate Blanchett et des sept autres membres du jury. Avant de se retirer et de fuir tout ce qui s'écrira ou se dira à propos de ces films, le cinéaste a bien voulu se confier... dans la mesure du possible!

Devant un petit groupe de journalistes québécois venus à sa rencontre, Denis Villeneuve, tout sourire, a commencé par dire qu'il n'aurait probablement pas grand-chose à dire!

«Nous avons eu droit lundi à une rencontre où le président Pierre Lescure et le délégué général Thierry Frémaux nous ont fait part des règles pour établir le palmarès, a-t-il raconté. Ils nous ont aussi un peu mis en garde à propos de nos sorties publiques. Ils nous ont expliqué que la moindre blague, la moindre remarque ou le moindre sous-entendu de la part d'un juré peut se répandre comme une traînée de poudre sur la Croisette et alimenter toutes sortes de rumeurs.»

Cette rencontre fut suivie d'un dîner «bien arrosé», pendant lequel les jurés ont pu apprendre à se connaître un peu.

«On a brisé la glace, explique le cinéaste québécois. Certaines complicités s'établissent rapidement. Toutes les personnes dans ce jury ont de fortes personnalités et de fortes opinions. J'ai aussi ressenti une véritable ouverture. Tous les jurés sont aussi bien conscients de leur privilège et de la responsabilité qui découle de leur fonction.»

«La seule façon dont je peux justifier ma présence est de dire que je ne suis pas ici pour juger des films, mais pour les défendre.»

Rappelons que le jury, présidé cette année par Cate Blanchett, compte aussi dans ses rangs les actrices Léa Seydoux et Kristen Stewart, la réalisatrice Ava DuVernay, la chanteuse Khadja Nin, l'acteur Chang Chen et les cinéastes Robert Guédiguian et Andreï Zvyaguintsev.

Ne rien savoir

Quand on lui demande ce qu'il a envie de défendre, le réalisateur de Blade Runner 2049 parle surtout d'audace.

«J'ai envie de défendre les cinéastes qui vont essayer de pousser plus loin le langage cinématographique et d'élargir le vocabulaire, confie-t-il. La poésie cinématographique me touche. Je n'ai cependant aucun a priori à propos des thèmes. D'ailleurs, je ne veux absolument rien lire sur les films parce que je veux les découvrir moi-même. Je veux à peine en connaître les titres. Hier [mardi], pendant la cérémonie d'ouverture, ils ont montré des extraits des films en compétition et je me suis fermé les yeux pendant toute la séquence ! J'avais déjà fait cette expérience au Festival du nouveau cinéma il y a plusieurs années et j'avais trouvé cet exercice vraiment intéressant.»