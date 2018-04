Cannes: la sélection Un certain regard et les films hors compétition

UN CERTAIN REGARD

- Donbass de l'Ukrainien Sergey Loznitsa (en ouverture)

- À genoux les gars (Sextape) du Français Antoine Desrosières

- The Gentle Indifference of the World du Kazakh Adilkhan Yerzhanov

- El Angel de l'Argentin Luis Ortega

- In My Room de l'Allemand Ulrich Köhler

- Die Stropers (Les moissonneurs) du Sud-Africain Étienne Kallos

- Mon tissu préféré de la Syrienne Gaya Jiji

- Rafiki (Friend) de la Kényane Wanuri Kahiu

- Euphoria de l'Italienne Valeria Golino

- Gueule d'ange de la Française Vanessa Filho

- Girl du Belge Lukas Dhont

- Manto de l'Indienne Nandita Das

- Long Day's Journey Into Night du Chinois Bi Gan

- Les chatouilles des Français Andréa Bescond et Éric Métayer

- Sofia de la Franco-Marocaine Meryem Benm'Barek

- Gräns (Border) de l'Iranien Ali Abbasi

- Muere, Monstruo, Muere (Meurs, monstre, meurs) de l'Argentin Alejandro Fadel

- Chuva E Cantoria Na Aldeia Dos Mortos (Les morts et les autres) du Portugais João Salaviza et de la Brésilienne Renée Nader Messora

FILMS HORS COMPÉTITION

- The House That Jack Built de Lars von Trier

- Le grand bain de Gilles Lellouche

- Solo: A Star Wars Story de Ron Howard

- L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam (film de clôture)

SÉANCES DE MINUIT

- Gongjak (The Spy Gone North), de Yoon Jong-Bin

- Arctic, de Joe Penna, avec Mads Mikkelsen

- Whitney de Kevin Macdonald (documentaire sur Whitney Houston)

- Fahrenheit 451 de Ramin Bahrani

SÉANCES SPÉCIALES

- Pope Francis - A man of his world (Le pape François - Un homme de parole) de Wim Wenders

- La traversée de Romain Goupil

- À tous vents de Michel Toesca

- Les âmes mortes de Wang Bing

- O grande circo mistico (Le grand cirque mystique) de Carlos Diegues

- The State Against Mandela And The Others de Nicolas Champeaux et Gilles Porte

- 10 Years in Thailand d'Aditya Assarat, Wisit Sasanatieng, Chulayarnon Sriphol et Apichatpong Weerasethakul.