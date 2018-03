Les rois mongols à la Berlinale

Campé pendant la crise d'Octobre, le film scénarisé par Nicole Bélanger à partir de son propre roman imbrique parfaitement la petite histoire dans la grande, et raconte avec beaucoup de sensibilité le passage de l'enfance à l'adolescence de la jeune Manon, 12 ans.

Un autre film québécois sera présenté à Berlin cette année dans la section Génération. Il s'agit du long métrage Les faux tatouages, de Pascal Plante, qui a déjà remporté le grand prix Focus Québec/Canada au Festival du nouveau cinéma et qui prendra l'affiche au Québec le 16 février.

La Berlinale, qui se déroulera du 15 au 25 février 2018, a aussi annoncé cette semaine les deux premiers films qui figureront en compétition officielle: Don't Worry, He Won't Get Far on Foot de Gus van Sant, et Eva de Benoit Jacquot.

Le jury sera présidé par Tom Tykwer.