Aretha Franklin sera présente à l'ouverture du festival de Tribeca

Aretha Franklin et le groupe Earth, Wind & Fire donneront un concert le 19 avril pour l'ouverture du festival de cinéma de Tribeca, à New York, après la diffusion d'un documentaire sur le dénicheur de talent Clive Davis.

Agence France-Presse New York

La prestation, qui aura lieu au Radio City Music Hall, sera un hommage à cette légende de l'industrie du disque, avec lequel ils ont tous travaillé.

Au long d'une carrière de plus de 50 ans, Clive Davis, avocat de formation a découvert la plus impressionnante brochette d'artistes de l'histoire, notamment Janis Joplin, Bruce Springsteen, Billy Joel, Aerosmith, Santana et Whitney Houston.

Après avoir commencé sa carrière au sein de la maison Columbia Records, il a fondé Arista Records, puis aidé à lancer Bad Boy Records (la maison de Sean «Puff Daddy» Combs), avant de passer chez RCA, puis Sony Music, où il travaille encore aujourd'hui, à 84 ans.

La chanteuse et actrice Jennifer Hudson se produira également lors du concert, ainsi que d'autres invités dont le nom n'a pas été rendu public.

Le documentaire, réalisé par Chris Perkel, est tiré de l'autobiographie de Clive Davis, The Soundtrack of My Life, dans lequel il a notamment révélé sa bisexualité.

Le réalisateur américain Ridley Scott fait partie des producteurs exécutifs du film.

Le festival du film de Tribeca a été créé en 2001 par l'acteur Robert De Niro au lendemain des attentats du 11-Septembre, pour tenter de donner un nouveau souffle à la pointe sud de Manhattan.