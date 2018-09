A Simple Favor: au-delà des apparences ***1/2

Paul Feig s'est tellement amusé avec les codes cinématographiques que le spectateur ne sait jamais sur quel pied danser. Pour notre plus grand plaisir, surtout avec les performances dans la note d'Anna Kendrick et de Blake Lively en beautés désespérées. Feig s'est surtout fait connaître pour ses films avec Melissa McCarthy et des comédies à la télé comme Weeds, The Office ou Mad Men. Le mélange des genres, il connaît. Ce qui est tout à fait approprié pour un film jouant sur les apparences, qui, on le sait, sont souvent trompeuses...

Pour peu qu'on se prête au jeu, A Simple Favor procure un véritable plaisir. Les répliques savoureuses, des plus drôles aux plus vitrioliques, se succèdent à un rythme soutenu. Feig a le sens du détail et du punch - à part quelques petites fautes de goût et une fin beaucoup trop abracadabrante pour son bien.

Le réalisateur américain peut compter sur de solides performances de ses deux vedettes, surtout Kendrick. L'actrice s'amuse comme une folle dans la peau de cette mère de banlieue naïve et romantique, projetée dans un monde dont elle ignore les codes. Et Lively est tout à fait à l'aise dans le rôle d'une vamp manipulatrice. En fait, A Simple Favor fonctionne à merveille parce qu'il n'a d'autre prétention que d'être un divertissement qui, en multipliant les clins d'oeil complices, nous fait passer un bon moment. Surtout avec une trame sonore composée, même dans sa version originale, de tubes de Gainsbourg, Dutronc, Hardy et compagnie...

***1/2.

A Simple Favor. Suspense de Paul Feig. Avec Anna Kendrick, Blake Lively et Henry Golding. 1 h 56.

Consultez l'horaire du film.