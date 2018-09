We the Animals : un puissant récit poétique ***1/2

We the Animals

Pour le mettre en images, il fallait une mise en scène inspirée. Et elle l'est! Usage du 16 mm, caméra à l'épaule, plans rapprochés, exploration des ombres et de la lumière, riches textures, environnement crasseux, boueux, nébuleux.

Le décor est celui de la ruralité américaine dans les années 80. Cela fait très hillbillies. Si vous aviez aimé l'ambiance dantesque de Beats of the Southern Wild de Benh Zeitlin, vous aurez probablement des atomes crochus avec We the Animals.

Au coeur de l'histoire, les trois garçons sont interprétés par de jeunes comédiens remarquables. Les rôles secondaires attribués à Sheila Vand (Ma) et Raul Castillo (Paps) sont aussi défendus avec aplomb.

* * * 1/2

We the Animals. Drame de Jeremiah Zagar. Avec Evan Rosado, Isaiah Kristian, Raul Castillo. 1 h 34.

