Peppermint: mais pourquoi, Jennifer? *1/2

Diantre! Pourquoi Jennifer Garner a-t-elle accepté le rôle principal du drame d'action Peppermint? Le scénario est aussi subtil qu'un mauvais jeu vidéo, alors que la réalisation de Pierre Morel frôle la caricature.

Il y a longtemps que nous avions vu Jennifer Garner dans un rôle de dure à cuire comme dans la série télévisée qui l'a révélée au grand public, Alias.

Dans Peppermint, elle incarne Riley North, une mère qui voit son mari et sa fille se faire tirer dessus par des trafiquants de drogue. Après être sortie du coma, elle veut que justice soit rendue, mais la police de Los Angeles est corrompue. Riley North décide donc de se venger auprès de tous les coupables.

On compte par dizaines toutes les personnes qu'elle assassine pendant le film qui fait environ 90 minutes (pas plus, fort heureusement). Des scènes d'action et de fusillade, il y en a à la tonne. Or, tout sonne faux et tout paraît invraisemblable dans Peppermint.