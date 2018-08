Sashinka: à deux, c'est mieux ***

On affirme souvent qu'un acteur ou une actrice porte un film entièrement sur ses épaules. Dans le cas de Sashinka, premier long métrage de fiction de Kristina Wagenbauer, c'est la solide et explosive performance en duo des comédiennes Carla Turcotte et Natalia Dontcheva qui donne à l'oeuvre son âme et sa saveur.

À deux, c'est mieux, donc! Et dans le cas présent, il faut saluer la persévérance de la réalisatrice qui s'est décarcassée pour dénicher et faire se rencontrer deux comédiennes qui ne se connaissaient pas, mais entre lesquelles le courant a visiblement passé.

Dans le rôle de Sasha, Carla Turcotte propose un personnage méfiant, posé, en contrôle, cherchant constamment à refouler au fond d'elle-même des démons pour l'aider à se tracer un chemin dans la vie.

Elena (Natalia Dontcheva), mère de Sasha, est tout le contraire. Volcanique, manipulatrice, séductrice, dépendante, excessive.

Tout les sépare et tout les rapproche comme le suggèrent quelques scènes juste assez révélatrices pour montrer que la pomme n'est, finalement, pas tombée si loin de l'arbre.