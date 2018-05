Life of the Party: quel party? **

Life of the Party (La reine de la fête)

Elle décide d'aller à la même université que sa fille, où elle retrouvera sa jeunesse, changera de look, fera la fête, séduira un beau jeune homme deux fois plus jeune qu'elle, et deviendra l'amie de toutes jusqu'à l'obtention de son diplôme. L'importance des études? C'est pas mal secondaire ici, et on ne saura jamais ce que Deanna compte faire de sa vie après l'université. Pour l'empowerment intellectuel des femmes, on repassera.

Dégoulinant de bons sentiments qui tuent littéralement le rire, Life of the Party n'a aucune crédibilité, en plus de représenter un cauchemar pour n'importe quelle fille qui se retrouverait dans une telle situation. On présente ici une image saugrenue de la jeunesse, gnangnan au possible, docile jusqu'à l'absurde, dans laquelle peu de jeunes filles se reconnaîtront.

Life of the Party souffre aussi gravement de la comparaison avec un film comme Blockers, hilarante comédie sur la parentalité, l'une des surprises de l'année. Alors si votre mère est vraiment cool, épargnez-lui ce supplice qui pourrait l'insulter et proposez-lui Blockers, plutôt.

* *

Life of the Party(V.F.: La reine de la fête). Comédie de Ben Falcone. Avec Melissa McCarthy, Gillian Jacobs, Molly Gordon. 1 h 45.

