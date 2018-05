Tully: une amie, la nuit ***1/2

Le réalisateur de Juno, Jason Reitman, renoue avec la scénariste Diablo Cody et l'actrice Charlize Theron avec qui il avait créé Young Adult en 2011, pour une autre de ces comédies douces-amères dont ce trio a le don, cette fois sur l'épuisement parental et la dépression postpartum. Et on a rarement vu au cinéma dépeint de façon aussi minutieuse le labeur d'être une mère de trois enfants en bas âge. On ne nous épargne rien des couches, des douloureuses montées de lait, des mamelons crevassés, des crises de larmes des enfants et du bordel ménager qui vient avec.

Le film commence alors que Marlo (Charlize Theron) est enceinte jusqu'aux oreilles, sur le point d'accoucher, et déjà au bout du rouleau. Cet enfant n'était pas prévu, elle a une fille et un fils «spécial» qui cause des problèmes à l'école et qui aurait besoin, on le sent bien, d'un peu d'aide d'un spécialiste. Drew (Ron Livingston), son mari aimant avec qui la vie sexuelle est en pause depuis longtemps, la soutient comme il peut, mais mollement, et on comprend qu'il n'a jamais entendu parler d'un concept comme la «charge mentale».