The Rider: les cowboys et les Indiens ****

C'est une histoire vraie qui a l'air inventée, un docufiction, plus fiction que docu, où tous les protagonistes sont interprétés par des non-acteurs qui jouent leur propre rôle et qui le jouent comme s'ils avaient fait ça toute leur vie. Mais au-delà de ces détails anecdotiques, The Rider est un petit bijou de film sur l'Ouest américain et sur ses mythiques cowboys qui ne sont plus si mythiques que cela, mais qui n'en sont pas moins touchants.

Au coeur du drame, un jeune cowboy du nom de Brady qui gagne sa vie en dressant des chevaux sauvages et qui la perd en participant à des rodéos. Au moment où débute le film, une violente chute à cheval pendant un rodéo vient tout juste de l'envoyer à l'hôpital avec une vilaine fracture du crâne. Le verdict du médecin est sans appel: Brady doit cesser les rodéos, sinon il va y laisser sa peau, plus tôt que tard. Mais Brady ne veut pas et ne peut pas renoncer à ce qui le définit dans la vie.

Des scènes poignantes

À partir de cette prémisse toute simple, la Sino-Américaine Chloé Zhao construit un film universel sur le deuil et le lâcher-prise qui, bien qu'incarné par ce cowboy à des années-lumière de nos réalités, nous rejoint complètement. Avec une équipe réduite, la cinéaste qui a remporté le grand prix de la Quinzaine à Cannes en mai dernier réussit à nous entraîner dans le quotidien intime de ces «Indian cowboys» qui, dans les faits, vivent dans une réserve et sont à la fois cowboys et amérindiens.