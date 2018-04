Tomorrow's Power: s'engager, s'opposer, survivre ***

Ailleurs, on saluera un film bien construit, aux images nettes et spectaculaires, notamment dans ses plans larges, et qui nous présente des gens attachants.

Le film d'Amy Miller ressemble à celui de Iolande Cadrin-Rossignol, La terre vue du coeur. Dans les deux cas, la parole est aux militants. Mais ici s'arrête le rapprochement. Le film de Mme Cadrin-Rossignol a une approche plus philosophique, alors que celui de Mme Miller est dans une action plus brute, organique. Les deux se complètent.

Le pouvoir de demain reste néanmoins un documentaire assez classique dans sa forme, pas très éloigné de ce qu'on voit parfois aux bulletins de nouvelles. En plus, il est très verbeux, essoufflant. On aurait souhaité que la réalisatrice laisse davantage parler les images.

* * *

Tomorrow's Power (Le pouvoir de demain). Documentaire d'Amy Miller. 1 h 16.

> Consultez l'horaire du film