Blockers: parents degré zéro ***1/2

Derrière les blagues scatologiques, la vulgarité et le côté parfois très niaiseux de Blockers, on constate que le monde a évolué depuis Porky's et American Pie. Et c'est réjouissant. Parce que Blockers est aussi une comédie qui aborde la diversité, le consentement sexuel, l'homosexualité et le féminisme.

Les messages ne sont pas toujours très subtils, mais ils n'entament en rien le côté hilarant de cette histoire de parents en pleine régression émotive lorsqu'ils apprennent, en décodant les émojis des textos de leurs filles, qu'elles ont décidé de «passer à l'acte» le soir de leur bal de fin d'études.

Perdre sa virginité est l'un des grands thèmes des comédies américaines pour adolescents, mais cette fois, ce sont des filles qui en parlent, et sans gants blancs. Elles sont tout sauf nunuches, plutôt brillantes, dégourdies et en pleine possession de leurs moyens.

Mais les vraies vedettes du film sont leurs parents. Lisa (Leslie Mann), mère célibataire dépendante affective, Mitchell (John Cena), un gros sensible, et Hunter (Ike Barinholtz), récemment divorcé, qui, sous ses dehors d'ado attardé, s'avère le plus mature des trois.