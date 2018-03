La villa: peut-être pas de déluge, en fin de compte... ***1/2

Oui, bien sûr, cette réunion de personnages ayant vécu tous les idéauxdes années 60 et 70 pourrait faire croire à la théorie du « c'était donc mieux avant ». Mais Robert Guédiguian, homme de gauche convaincu, n'en est pas si certain. Dans ce récit quasi tchékhovien, où la datcha serait ici remplacée par une villa surplombant la Méditerranée, le cinéaste prend bien soin d'insérer une scène tirée d'un vieux film (Ki lo sa ? - 1985), dans laquelle les personnages, interprétés par les mêmes comédiens, plus jeunes d'une trentaine d'années, abordent à peu près les mêmes thèmes.