Ailleurs: traverser le pont ***1/2

André Duchesne

La Presse La Presse

L'histoire: TV (Noah Parker) et Samu (Théodore Pellerin) sont deux adolescents de la banlieue de Québec aux caractères différents mais unis «à la vie». Ils rêvent de partir à des milliers de kilomètres. Or, un événement tragique les conduira dans un monde bien loin du leur, même s'il est campé à deux pas de leur domicile. Pour le pire. Et pour le meilleur.