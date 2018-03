Red Sparrow: suspense déplumé **1/2

Synopsis: Forcée de renoncer à une prometteuse carrière de ballerine, la Russe Dominika Egorova (Jennifer Lawrence) est recrutée par son oncle pour devenir un agent secret dont l'une des armes principales est la séduction. On l'envoie en mission contre un agent de la CIA, Nate Nash (Joel Edgerton), avec qui elle entretient une liaison ambiguë.

Comment peut-on proposer entrée en matière aussi spectaculaire, une fin aussi bien ficelée et rater un long métrage d'action dont la distribution est de première classe?

C'est l'amère impression qui nous reste au sortir de Red Sparrow, long métrage qui réunit de nouveau les deux Lawrence les plus convoités d'Hollywood: Francis à la réalisation et Jennifer en tête d'affiche, duo derrière trois des quatre films de la série Hunger Games. À cet effet, on avouera s'être ennuyé de la fougue de Katniss Everdeen en regardant ce film dont la durée de 2h19 est totalement injustifiée. C'est dire.

L'entrée en matière, donc. Dans une montée en puissance de première classe, le réalisateur expose le destin des deux principaux héros pour nous faire comprendre comment leurs chemins vont se croiser. Cette mise en bouche se termine dans un crescendo qui annonce de bien belles choses.

Hélas, une fois que nous sommes précipités dans l'histoire, il ne se passe plus rien. C'est désertique comme la Sibérie.

Engoncé dans une longue suite d'affrontements psychologiques, de dialogues interminables, de rendez-vous, de discussions autour d'une table, le film donne l'impression de répéter la même scène toutes les 10 minutes. Avec, de temps à autre, une excroissance fulgurante de tortures et de violence physique, morale et sexuelle qui, à être ainsi répétées, sombrent dans le voyeurisme. Non, toutes ces scènes ne sont pas justifiées pour faire avancer l'histoire.

À la décharge de Francis Lawrence, ce n'est pas tant la mise en scène que le scénario, signé Justin Haythe, qui fait ici défaut. Or, il faut bien saluer ce dernier qui, dans le dénouement, trouve le moyen de nous déstabiliser, de dévoiler une Dominika qui avait patiemment tissé sa toile pour mieux piéger les (vrais) méchants de son entourage.

Red Sparrow (V.F.: Le moineau rouge). Thriller de Francis Lawrence. Avec Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts. 2h19.

