Prendre le large: portrait émouvant d'une femme déterminée ***1/2

À travers une histoire sensible et très simple, Gaël Morel parvient à évoquer tous les aspects de la condition humaine, qu'ils relèvent de l'intime, du social ou du politique. De surcroît, il nous propose un magnifique portrait de femme auquel Sandrine Bonnaire, présente dans tous les plans, prête sa grâce naturelle. La comédienne y trouve du même coup l'un de ses plus beaux rôles en carrière.