Paddington 2: un baume sur le coeur ****

En outre, il n'y a pas plus britannique que Paddington - même s'il est en fait originaire du Pérou. À part peut-être la reine elle-même et... l'acteur Hugh Grant. Ce dernier a d'ailleurs habilement pris les traits du vilain, drôle et détestable à la fois, dans ce deuxième volet des aventures de l'ours le plus adorable de la culture contemporaine. Oui, plus mignon encore que Winnie l'ourson.

Et ce qui est bien, avec Paddington, c'est qu'il est si gentil, poli et bienveillant, tout en étant si parfaitement maladroit et gaffeur, que même les situations les plus critiques deviennent amusantes, attendrissantes et finalement pas si graves que ça. Dans une époque où tant de choses semblent aller si mal, quoi de mieux qu'un personnage qui réussit, le temps d'un film, à apaiser les coeurs déconcertés par la misère du monde?

* * * *

Paddington 2. Comédie familiale de Paul King. Avec Sally Hawkins, Hugh Bonneville, Hugh Grant et la voix de Ben Whishaw. 1 h 43.

