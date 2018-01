The Post: Streep, Hanks et le scandale ****

Difficile quand on est journaliste de ne pas aimer The Post. Le dernier film de Steven Spielberg est une véritable lettre d'amour au journalisme d'enquête et à ceux qui le pratiquent. C'est aussi une profession de foi dans la liberté de la presse en cette ère de désinformation et de fake news.

Mettant en vedette deux membres de la royauté hollywoodienne - Meryl Streep et Tom Hanks -, The Post raconte l'histoire entourant la publication des Pentagon Papers, ce rapport de plusieurs milliers de pages de la Défense américaine qui détaillait l'implication militaire et politique des États-Unis dans la guerre du Viêtnam, une implication qui allait à l'encontre du discours officiel des politiciens.

Si vous associez le scoop des Pentagon Papers au New York Times, vous ne vous trompez pas. C'est bel et bien le quotidien new-yorkais qui a révélé le premier ce scandale aux Américains. Mais après une injonction d'un juge de la Cour fédérale interdisant au journal de publier de nouveaux éléments, le Washington Post a pris le relais, ce qui lui a permis d'accéder au statut de journal national et de devenir un incontournable. La Cour suprême est heureusement venue donner raison aux médias par la suite.

Une autre époque

C'est une nouvelle venue de 31 ans, Liz Hannah, qui signe le scénario de The Post avec l'aide du vétéran Josh Singer (qui a coécrit l'excellent Spotlight et signé quelques épisodes de The West Wing). C'est elle qui a eu l'idée de revenir sur ce pan de l'histoire américaine en le racontant du point de vue du tandem formé par Katharine Graham et Ben Bradlee, la propriétaire et le rédacteur en chef du Washington Post. Lorsque l'injonction tombe et empêche le New York Times de poursuivre sa publication, c'est Graham qui doit trancher: publier ou ne pas publier?